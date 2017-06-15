﻿修道院蛻變 古雅藝廊

澳洲墨爾本西北部的鄉郊小鎮戴爾斯福特（Daylesford），有着不少華麗建築，包括前身為淘金官員私人豪宅的Convent Gallery，大宅後來被當地的天主教教廷購下，改建為女修道院，輾轉在1988年被雕塑家Tina Banitska購得，並把其變作美輪美奐的藝廊，成為今日遊客到訪戴爾斯福特的必遊景點之一！



藝廊所處的Wombat Hill山頭，位置極優越，可俯瞰小鎮風光，景色四季如畫，如現時南半球踏入秋、冬季節，四野紅、黃楓葉遍佈，美若人間畫卷。Convent Gallery於1991年正式對外開放，至今已為一百多位來自當地及世界各地的藝術家舉行過不同形式的展覽，當中包括繪畫、陶瓷及多媒體創作等等，也有辦過音樂會，有關的藝術活動一般每隔六至八個星期便會轉換一次，為的是給新進藝術家更多展現實力的機會。



集歷史文化藝術於一身



每個主題展的規模雖不算大，卻遍佈藝廊的不同角落，欣賞時正好順道參觀一下這幢古老建築，其中最特別便是三樓及四樓，俱保留着建築的原貌，斑駁的水泥牆身及地板，留下歷史見證。筆者造訪時，四樓正舉行德國畫家Brabara Hauser的「Ozzie Movies」展，她以鮮艷塑膠彩描繪多位澳洲電影中的人物角色，畫中人狂野而深刻的輪廓，與四周的氣氛出奇配合，非常精采，另外大家除可欣賞畫作，原來館內大部份展品均可供選購呢！



由頂層順遊而下，還有陶瓷、金屬及多媒體創作等展覽，更會經過已翻新的百年小教堂及當年修女們居住的小房間，都是極珍貴的歷史遺蹟。最後還可推開玻璃門，沿着花園小徑登臨山頭，欣賞修道院的全貌，只見眼前是一望無際的小鎮風光，景色極為優美！



文、圖：Rachel



鳴謝：Qantas Airways、Visit Victoria、Tourism Australia



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Convent Gallery



地址：7 Daly Street, Daylesford, 3460 Victoria



電話：61 3 5348 3211 時間：10:00-16:00



門票：5澳元（約29港元） 網頁：conventgallery.com.au