﻿一握即影 邊框感應新旗艦

近期的旗艦新機都愛玩無邊框設計，雖然望落好睇，但不少用家擔心會誤觸機邊亂開Apps。HTC新推的U11索性用上Edge Sense邊框感應設計，只需握緊機身兩側即可開啟指定功能或操作，例如握一下可從鎖機狀態直接進入拍攝畫面，再握緊便完成拍照，熒幕上一個掣都不用按，名副其實手握操控大權，認真破格！



文、圖：B1807



夏日拍照之選



U11不錯沒有U Ultra那雙熒幕設計，5.5吋QHD熒幕又細了一點點，定價更比後者剛推出時便宜，惟此機確是U系新旗艦，由硬件效能、鏡頭攝力到操作設計，跟U Ultra相比都有過之而無不及。同樣用上搶眼的3D玻璃機身，今回U11的焦點落在機側兩條邊框，事關加入了嶄新的Edge Sense邊框感應，可以偵測用戶握機時所施加的力道，用力握緊即可進行各種指定操作，既可以即時打開相機程式，又或時間握長一點喚出Google Assistant語音助理，當然用戶亦可以自訂最常用功能，如開啟社交程式、電郵或遊戲，試玩過後，第一個印象是操作反應靈敏，輕輕握壓已經可以觸動感應器。



始終是新嘗試，首次啟動Edge Sense時，用家先要通過「壓力」測試，藉此掌握力道控制及調整靈敏度，別擔心，由於邊框實在靈敏，女士們也可以輕易過關，接着還有兩個充氣球的小遊戲，好等你熟習「短握」及「長握」時間，之後便可將技巧應用於不同程式或Apps，當中控制相機拍攝尤見實用，如畫面上鎖時「短握」進入取景介面，再「短握」便觸動快門拍攝，而「長握」則可切換鏡頭。由於透過壓力感應，換言之，冰天雪地戴上手套照影無誤，加上U11終於加入了IP67防水規格，這個夏天想玩水中拍攝，絕對派上用場。



低光攝力驚人



除了革新互動邊框，U11另一叫粉絲期待的地方是其UltraPixel 3鏡頭，事關早前在著名評測網站《DxOMark》中取得90分的佳績，是目前手機中最高評分。跟獲得88分的HTC 10相比，新鏡頭仍然是1,200萬像素，但光圈增大至F1.7，且加入UltraSpeed高速對焦、HDR+等新功能，對焦更為爽快，配合OIS光學防震，在光線不足或夜間拍攝，成像依然清晰，雜訊控制亦得宜。值得一提的是，U11同時將手動模式快門延長一倍至32秒，以及把120fps慢動作拍片解像度提升至全高清畫質。



跟U Ultra一樣，U11也內置USonic音效，支援主動降噪之餘，還可配合隨機USB-C耳筒利用聲納技術設定個人化Audio Profile，如聽慣了私家耳筒的口味，今回廠商跟機附有USB-C轉3.5mm接線，毋須再為轉插頭而煩惱。效能方面，U11一如日、韓兩大同級旗艦用上頂級的S835八核心，同時備有4GB RAM、64GB ROM及6GB RAM、128GB ROM兩個版本，硬件規格跟對手相若，然而機價進取得多，較往常定價便宜了五百元，可見廠商欲突破重圍的決心。



SAVE HTC U11



制式：FD/TD- LTE、WCDMA、GSM



操作平台：Android 7.1及HTC Sense介面



內置記憶：4/6GB RAM、64/128GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,000mAh



體積/重量：153.9×75.9×7.9mm/169g



售價：$5,098（64GB）、$5,598（128GB）



查詢：HTC/3077 5588