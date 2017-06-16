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﻿搶眼耐用無線耳機

2017-06-16 列印
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        自從iPhone 7/7 Plus飛走3.5mm插口，無線耳機即變必備手機配件，不少品牌紛紛搶攻市場，近日AKG就推出全新無線耳機AKG K374BT，其鋁金屬外殼堅固耐用，更大玩紅黑及黑白兩款撞色設計，耳機內置9mm單元，阻抗為16歐姆、靈敏度提供120dB、頻率響應為12Hz-24kHz，以數百元的定價而言，規格不俗。

查詢：2392 9932

售價：$599 文：Anna
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