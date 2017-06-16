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﻿多用途自拍神棍

2017-06-16 列印
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  不少朋友出遊都會帶定支自拍神棍，皆因今時今日的新版本自拍神棍，功能多到令人驚訝，例如小米新出的支架式自拍桿，定價只是$119，除了有齊360度多方位調校的手機夾以及伸縮功能外，自拍棍更可變身三腳架，隨時Set機玩團體拍攝！另外附在棍柄位的藍牙拍攝器，更可拆出作為遙控器，性價比極高！

查詢：3001 1888

售價：$119

文：Anna

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