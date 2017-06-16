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﻿升級版高質喇叭

2017-06-16 列印
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        英國音響品牌KEF近日為其皇牌喇叭Q系列推出第八代升級版，音質全面提升。喇叭所用的Uni-Q同軸共點單元，換上了全新高音單元吸音導管，令高音更細緻，而分音器則採用全新低失真感應器，令低音更純淨。另整個系列的各個產品亦有不同方面的更新，例如座地揚聲器（Q550、Q750及Q950）就備有最新鼓紙的低音單元，舊機用家是時候考慮升級！

查詢：hk.kef.com

售價：$3,380起文：Anna
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