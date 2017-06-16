﻿通宵唧製 手打鮮魚蛋

魚蛋粉，雖則平價卻不平凡，靚的魚蛋只能用人手唧，而最靚的魚蛋必出自潮州人雙手。香港仔一品魚蛋王在港經營十多年，兩師徒由佐敦開店到上環、北角、筲箕灣……如此成功，靠的不過是一碗親力親為的手唧魚蛋粉吧！文：李泳烔 圖：陳鐵剛



在人來人往的佐敦，香港仔一品魚蛋王位於南京街的轉角位，猶如一家普通魚蛋店，無論餐牌還是裝修，平凡得不能再平凡，可是在街坊口中，卻讚譽有加。「我們的魚蛋全都是真材實料嘛！」年過半百、籍貫潮州的老闆連先生笑說。他接着向我展示的手打魚蛋極其雪白，粒粒大小相若，但形狀稍有不同。「每天大概有三百斤魚運到北角總店，在下午四時以魚骨、豬骨和雞腳煲煮湯底。晚上約十二點，兩位師傅開始打魚蛋，每粒都是人手唧出來，全部是辛苦錢。」他攤開手無奈說。



食客任添白飯



先喝一口魚湯，味鮮而順喉，再咬一口魚蛋，天然的海水味混合魚香，充滿口腔每一處，好吃到不得了。河粉加入自家製辣椒油享用，更是惹味，熱情的連先生看我吃得高興，送上一碗雜丸，我趕快品嚐，順便給點意見。為了不拂他好意，將平日不愛吃的牛丸也放進嘴裏，咬開牛丸有肉汁，散發淡淡牛香，竟讓我忍不住多吃兩口。



除魚蛋熱賣外，亦有不少人點崩沙腩配白飯，煮牛腩的滷水膽用上超過三十種香料燜製，如八角、丁香、花椒、甘草、沙薑等，牛腩香軟入味，「最吸引是這裏的飯是任吃吧！」連先生說到這裏，讓我驚訝不已。他表示食客要求添飯，只要吃得光便不會拒絕。「大家搵食艱難，有能力便幫吓人。」他笑說曾有食客一次過吃足四碗白飯呢。



SAVE 香港仔一品魚蛋王



地址：油麻地南京街



1號K座地下



查詢：3188 2684



註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。