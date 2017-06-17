﻿CP值爆燈 禮遇父親節

購電鬚刨慳千多元
男士都喜歡實用禮品，Zoey直言電鬚刨最適合！Braun CoolTec電鬚刨融入新式冰感科技，大幅降低剃鬚時的灼熱感覺，且乾濕兩用。現於AEON購買不但可享優惠價，更加送價值$488的清洗座補充裝及刀頭連刀網，計落可慳上千多元，划算！
智購名牌運動衫
Zoey與老公Dixon都是好動一族，自言送運動衫與休閒便服都是父親節禮物之選，精選Columbia及New Balance服裝推出85折優惠，二百多元有交易！
精明價按摩器
父親大人返工極為辛勞，放工都希望能夠鬆一鬆，按摩器是至佳禮物。Zoey首選是按摩椅，送給老公Dixon又可一家人共用。OTO EL.VI Quad Luxe按摩椅具腳部伸展式震動按摩設計，現以75折發售，可慳四千多元。假如想添小型按摩用品，可留意OSIM推出的限定父親節禮品優惠精選，如亮眼舒、暖暖枕等，體積細小，收藏方便，部份產品低至7折發售，算是抵買呢！
Zoey入貨攻略
父親節期間，於AEON購買指定品牌按摩用品滿$3,000即送$150購物禮券，滿$6,000即送$300購物禮券，如此類推，舉例如購OTO EL.VI Quad Luxe按摩椅可再慳$450。另要留意產品有沒有分期付款，因某些折扣產品沒提供免息分期。
A. AEON www.aeoncity.com.hk
B. OSIM www.osim.com