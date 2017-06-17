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﻿CP值爆燈 禮遇父親節

2017-06-17 列印
限量30件 ！Braun CoolTec電鬚刨 原價$2,098 優惠價$1,590 （再送價值$488的刀頭連刀網及 清洗座兩個裝）/A
KRUPS半自動咖啡機 原價$1,688 優惠價$1,490/A
運動服 各85折發售/A
Dunlopillo男士乳膠枕 原價$859 優惠價$599/A
Paul Smith男士淡香水禮盒套裝 優惠價$380/A
OTO EL.VI Quad Luxe按摩椅原價$15,998 優惠價$11,990/A
OTO足精靈 原價 $3,380 優惠價$2,680/A
OSIM手臂式血壓計 原價$768 優惠價$688/B
OSIM按摩皇冠3 原價$2,180 優惠價$1,988/B
OSIM 3D暖暖枕 原價$980 優惠價$888/B
OSIM亮眼舒 原價$1,380 優惠價$988/B
OSIM刮痧按摩捧 原價$980 優惠價$888/B
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　　明天（6月18日）便是父親節，各位準備好慶祝活動未？雖然Zoey囝囝Damian年紀尚小，不過她已代子搜羅父親節禮物。坊間不少品牌都有節日限定優惠，推出性價比高的精選禮品，當中以一眾家電最為吸引，一於嚴選心水禮物，o氹o氹嗲哋開心。

購電鬚刨慳千多元

　　男士都喜歡實用禮品，Zoey直言電鬚刨最適合！Braun CoolTec電鬚刨融入新式冰感科技，大幅降低剃鬚時的灼熱感覺，且乾濕兩用。現於AEON購買不但可享優惠價，更加送價值$488的清洗座補充裝及刀頭連刀網，計落可慳上千多元，划算！

智購名牌運動衫

         Zoey與老公Dixon都是好動一族，自言送運動衫與休閒便服都是父親節禮物之選，精選Columbia及New Balance服裝推出85折優惠，二百多元有交易！

精明價按摩器

　　父親大人返工極為辛勞，放工都希望能夠鬆一鬆，按摩器是至佳禮物。Zoey首選是按摩椅，送給老公Dixon又可一家人共用。OTO EL.VI Quad Luxe按摩椅具腳部伸展式震動按摩設計，現以75折發售，可慳四千多元。假如想添小型按摩用品，可留意OSIM推出的限定父親節禮品優惠精選，如亮眼舒、暖暖枕等，體積細小，收藏方便，部份產品低至7折發售，算是抵買呢！

Zoey入貨攻略

  父親節期間，於AEON購買指定品牌按摩用品滿$3,000即送$150購物禮券，滿$6,000即送$300購物禮券，如此類推，舉例如購OTO EL.VI Quad Luxe按摩椅可再慳$450。另要留意產品有沒有分期付款，因某些折扣產品沒提供免息分期。

A. AEON　www.aeoncity.com.hk

B. OSIM　www.osim.com
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