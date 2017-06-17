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﻿粉紅新作 散發天際芳香

2017-06-17 列印
SKY di Gioia香水$690/50ml
匈牙利超級名模Barbara Palvin今年繼續成為宣傳大使。
di Gioia香水共分為AIR、SUN、ACQUA及新作SKY四款。 各$690/50ml
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  時尚大師Giorgio Armani將大自然芳香氣息飄送，當中系列首瓶香水ACQUA di Gioia早在2010年面世，並以大自然和清新水香作為主調，接下來推出的AIR di Gioia和SUN di Gioia，就以醉人香氣演繹空氣和陽光。今年Gioia系列就有新作SKY di Gioia，調香師Marie Salamagne以朝露般清新的五月玫瑰，作為SKY di Gioia的主調，藉着傳統調香技巧，將玫瑰的清雅釋出。

　　其前調是果漾清新的荔枝與青梨，配以絲滑柔美的牡丹與玫瑰；中調則將玫瑰凝香融入香水中，令花香如蓓蕾般散發。至於基調就有白麝香氛加上黑加侖子苞芽清香和黑莓葉香，令天際香氣緩緩飄送。瓶身設計造型如鵝卵石，瓶蓋亦換上鮮艷的荔枝紅色，襯托出香水的粉紅綺麗。

Giorgio Armani Beauty

地址：中環遮打大廈109店 查詢：2532 7733

文：Ki
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