﻿葉Sir食經——「家傳七福」食精采傳統粵菜

「家傳七福」是人稱七哥的徐維均三年前離開「福臨門」後，在灣仔創辦的高級粵菜館，最近搬到駱克道華美粵海酒店三樓（「富東」舊址），位置比以前方便，做的菜也愈來愈出色，甚對我的口味。



最近在「七福」食晚飯，餐前跟七哥閒聊，他經營高檔粵菜多年，十四歲入行，跟隨父親徐福全（「福臨門」始創人）學廚及搜購食材，徐福全退休時，他才二十歲，但已經獨當一面，代替父親掌廚做菜，深獲食客好評，從此信心大增，把福記打理得有聲有色，成為星級名店及很多城中富豪的飯堂，門外經常有黑超保安駐守，嚇得我等退休大叔不敢走近！



精華豬腳仔



七哥今年六十九歲，明年便「奔七」，現時已不再親自掌廚，大廚是從日本福記回來的陳國偉，在日本掌廚多年，廚藝精湛，「七福」做的是傳統經典粵菜，每次我在「七福」必食之菜是「鴻運乳豬」，乳豬燒得皮脆肉香，豬腳仔是精華所在，太座最愛用手拿着慢慢細嚐，我則喜愛醃得入味的細骨及輕薄如紙的乳豬皮，大廚把皮下油脂去盡，豬皮入口香脆鬆化，飲杯布根地紅酒，不知人間何世！問七哥燒豬的秘訣，他說負責燒豬的師傅有二十年燒豬經驗，熟能生巧，掌控火候甚佳，怪不得「七福」乳豬皮脆肉滑，勝過很多城中名店。鄧名高飲多兩杯，大讚「七福」乳豬跟他一樣是「天下第一豬」！



在過去數星期，我在「七福」食了幾頓飯，這裏的前菜跟「國福樓」一樣款式甚多，最近在大馬主阿爾拔的慶功晚宴上，我食了多款前菜，包括「皮蛋醬蘿蔔」、「手拍青瓜」、「涼拌木耳」、「雞子戈渣」和「蜜汁燒鳳肝」等，醬蘿蔔酸香爽脆，是最佳開胃前菜，青瓜和木耳清爽怡人，健康有益。雞子戈渣是經典懷舊菜，現時只能在「國福樓」和「七福」等店才能食到，這道菜工序繁複，雞子要用薑葱醃過後蒸熟，跟雞蛋、上湯和鷹粟粉等煮成糊狀，冷凍後再蘸生粉炸至金黃，入口軟滑甘香，跟白酒是最佳配搭。



「蜜汁燒雞肝」年輕時常食，甘香豐腴，既邪惡又艷麗，「登六」後一切以健康為先，雞肝跟小花一樣，看過便算！愛食海魚的話，在「七福」只要不惜腰間錢，一定可以食到真正海魚，最近杜西門請客，我便有幸食到清蒸海三刀和海紅斑兩款優質海魚，海三刀重約十二兩一條，肉質嫩滑，魚味香濃，百食不厭。海紅斑也是妙品，紅斑以前在喜筵壽宴經常食到，但近年已少食，今次在「七福」食的重約一斤，肉滑鮮甜。太座獨舞魚頭，食得笑逐顏開，魚頭的味力可想而知！蒸魚的魚汁同樣是寶，用來撈飯無以上之，是謙謙最愛之物。



植物牛崧口感十足



想食素菜，「七福」的齋菜也甚有水準，我最近試了兩款，一款是「咕嚕猴頭菇」，樣子看起來似足咕嚕肉，入口才知原來是猴頭菇，味道和質感跟豬肉差不多，配菜有青紅椒和菠蘿，酸酸甜甜，開胃好味。另一款是「植物牛崧生菜包」，大廚用植物來做牛崧，加上香脆炸粉仔，用生菜包着來食，口感似在食牛肉，鄧名高食完還不知道食的原來是素菜！



七哥以做鮑參翅肚起家，「七福」的大菜當然甚有水準，最近在這裏食了一塊鰵魚肚花膠芯，花膠來自巴基斯坦，厚約一吋，是膠中極品，級數僅次於蜘蛛肚，價格高昂，曾經從事花膠生意的兒子也讚不絕口。除了花膠，我們也食了二十五頭乾鮑，當日的推廣價每隻八百五十元，溏心有魚味，配鵝掌和生菜，是星級美食，飲杯康帝紅酒，有種「何似在人間」的感覺！



「七福」的點心水準甚高，最近靚仔鞋王2.0在這裏請飲茶，我們試了十多款點心，包括蝦餃、燒賣、叉燒包、菜膽牛肉球、時菜鯪魚球、牛肉腸粉、煎葱花腸粉、香煎蘿蔔糕和雞粒荔芋角等，每款都甚有水準，我最喜歡這裏的叉燒包、鯪魚球和煎葱花腸粉，以後除了「富臨飯店」，又多了個食點心的好去處。



海底椰竹絲雞湯真材實料



七哥推介我們試試例湯，是日例湯是「海底椰竹絲雞湯」，例牌四百四十元一窩，真材實料，沒有味精，清香甜美，飲得舒服，跟在麻將枱上的謙謙一樣，確是「好湯」！我們也試了隻裹蒸糭，餡料豐富，太座最愛糭內的腍甜綠豆，點白糖或豉油食同樣美妙。主人家知道謙謙無雞不歡，特別加點了「豉油雞」和「梅子蒸排骨」兩款佐飯佳品，食得謙謙直豎拇指，大讚好雞。



點心紙上有多款懷舊甜品，我們試了「芝麻卷」、「蛋黃麻茸包」、「鮮奶椰汁糕」和「合桃馬仔」，每款五十元，太座的至愛是狀似菲林清甜香滑的芝麻卷和甘香甜美的蛋黃麻茸包，食完齒頰留香，甜在心中，在這裏飲茶食包絕不便宜，每位約三四百元，但勝在物有所值，值得一試。



葉澍堃







