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﻿珍藏香水組合

2017-06-19 列印
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　　不少時尚男女都喜歡收藏香水，為的可能是其獨特的氣味，當中也有為着香水瓶的設計，但相信更多是因為珍稀發售的關係，擁有它，就像擁有一件寶物。像是LES EXCLUSIFS DE CHANEL精品香水系列，集合15款珍稀罕見的香水，並蘊含多種珍貴成份，如柑橘、木質、花卉和東方香調等。它的靈感源於Chanel女士的傳奇故事，15瓶精品香水的創作，象徵着她不同時期所踏足的地方，以及那些對她別具意義的人和物，如此具有獨特氣質的收藏，相信粉絲一定愛不釋手吧。

售價︰$2,550　查詢︰2810 1083

文︰Angel
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