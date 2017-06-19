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﻿貓耳朵玩味太陽鏡

2017-06-19 列印
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　　太陽眼鏡已成為潮人裝扮的一部份，最好是融合時尚與功能，在潮流與高科技設計之間取得平衡。其實不少時裝品牌的墨鏡設計也甚矚目，當中以Karl Lagerfeld的Choupette系列最具特色，鏡片兩側製成貓耳造型，令平實的鏡面變得立體，令人聯想起Karl這位設計大師的愛貓經常為其創作添靈感，不知這玩味造型會否是閣下杯茶呢？

查詢︰Marchon/2814 6688

文︰Angel
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