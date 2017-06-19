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﻿北歐風皮革涼鞋

2017-06-19 列印
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　　近年鞋履界都主力推崇舒適設計，如丹麥鞋履品牌ECCO今季的涼鞋款式，採用柔滑皮革製成拖鞋，輕便又舒適。鞋款糅合北歐風格，簡約的黑白色配搭交叉皮帶，可塑造Smart Casual造型。另有多款粗幼跟涼鞋，其加厚鞋墊及依據人體工學的設計，能減輕腳部負荷，以往女士們對高跟鞋履又愛又恨，今夏就有更多舒適的選擇了。

查詢︰2234 7070

註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。

文︰Angel
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