﻿樂園情懷茶記美食

荔園重臨香江，但今次並非開樂園，也沒有機動遊戲，而是進駐尖沙咀，化身為茶餐廳，佈置當然少不了木馬及拱形木吊燈，加上供應傳統「茶記」美食，包括惹味招牌雞髀，吸引不少客人來緬懷，大家邊吃邊重拾當年快樂時光。 文、圖：朝朗



荔園的叮叮船、Tino大象、恐龍屋曾經為香港人帶來無限歡樂，前年一度重現中環碼頭，掀起話題。最近荔園在尖沙咀開設茶餐廳，以延續「簡單的快樂」為口號，店旁招牌以懷舊字體寫上「荔園」兩個大字，加上招牌老虎仔的小型雕像及圖案，非常搶眼。店內天花掛着當年的機動遊戲木馬及拱形木吊燈，牆上木架鑲有荔園地圖，餐桌則鋪上八角形瓷磚，讓人緬懷昔日歲月。餐廳可容納七十多人，設有VIP區，感覺舒適。



皮脆肉嫩荔園雞髀



昔日荔園有不少傳統小食，新店的「童年時外婆釀糯米烤雞」，便是大廚童年跟外婆到荔園遊玩時，在園內所吃釀糯米烤雞的變奏版，選用法國極品春雞，釀入糯米、冬菇、臘腸和臘肉後蒸三十分鐘再焗十分鐘，風味中西合璧。年長一輩都會記得荔園內雞髀，所以餐廳特別供應「荔園招牌雞髀」，選用每隻三百克重的美國珍寶雞髀，用雜菜及香料浸醃三小時，先蒸後炸，香脆惹味，可配以薯角或豉油王銀芽炒麵享用。



傳統「茶記」美食怎少得西多士，這裏「煎Pan」粒粒西多士，將炸得香脆的西多士切成一口一件，以鐵板奉上，淋上意大利焦糖醬，較傳統糖漿少甜。想飽肚可選咖喱及焗飯系列，像招牌焗芝士鮮茄雜菜豬扒飯，選用美國豬扒、甘筍、西芹、甜椒、洋葱及白菌等，配上意大利水牛芝士及秘製茄蓉醬焗成。店內有不少解暑飲品，例如由客人自行手榨果汁的菠蘿冰，其他選擇有忌廉溝鮮奶及黑牛（雪糕可樂）等，充滿懷舊風味。



註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。



SAVE荔園茶餐廳



地址：尖沙咀加連威老道12至16號加連威大廈地下12號舖



查詢：3598 3088