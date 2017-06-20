﻿美國奧蘭多 海陸空親子遊

相信不少家長現正計劃暑期外遊行程，美國東岸名城奧蘭多（Orlando）有全球最大、剛增設《阿凡達世界》園區的迪士尼世界，也有刺激水上樂園、太空中心，以及水族館及蠟像館等多元化遊樂設施，親子遊最適合不過！文、圖︰Kengi



鳴謝︰阿聯酋航空、Hertz HK、Visit Orlando、Brand USA



水上樂園 刺激有趣



奧蘭多的夏天，平均溫度約為攝氏三十二度，最佳的消暑玩意，當然是脫掉衣服來到水上樂園瘋狂暢玩，隸屬SeaWorld集團的Aquatica是首選的戲水樂園。



Aquatica設有多達八條主題滑水梯、兩個大型人造沙灘、一條開心河及一組兒童玩樂水池等等，園內更設自助餐餐廳及快餐店，設備齊全，足可讓人玩個痛快。



園內的三大王牌玩意，首推Ihu's Breakaway Falls，由四條不同顏色及斜度的滑水梯組成，當中三條滑水梯的起點均是個箱子，玩家要站在箱子內做準備動作，雙手交疊抱住肩膀，交叉雙腳站立，職員便會啟動自動倒數功能，三秒後腳下的閘打開，玩者即以高速及幾乎垂直的姿勢落下，最斜的角度更達八十度，而最長的自由落下距離則有二十四米，驚嚇指數極高，自命膽大的朋友不妨前來挑戰。



另一款的Taumata Racer是一組色彩繽紛的競賽式滑水梯，可八人並排一起暢玩，終點設有速度計分牌，很適合一家大小參與，趣味性甚高。此外，看似平平無奇的HooRoo Run滑水梯，高度約七十六米，玩者要坐在巨型水泡在起伏不停的滑水梯滑到水中，原來也頗具離心力。（網頁︰aquaticabyseaworld.com/en/orlando）



乘摩天輪 俯瞰平原



意猶未盡，在奧蘭多市中心西南面，便有個去年才開幕的多元化娛樂園區域I-Drive 360，內有摩天輪、水族館及蠟像館等遊樂設施。



最值得向大家推介便是名為Orlando Eye的摩天輪，是奧蘭多的新地標，也是俯瞰奧蘭多最理想的地方，因為奧蘭多一帶盡是平原、濕地與湖泊，當摩天輪升至最高的四百呎高空時，景致特別優美！坐一趟摩天輪，全程約一小時，大家會先看一場4D影片，然後才登上每個車廂可載十多人的摩天輪，裏面更設互動屏幕，會透過短片介紹附近的特色景點。



在Orlando Eye旁邊便是極具娛樂性的Sea Life水族館，內有五千多種海洋生物，以海域作分區。



最後，更別錯過水族館旁邊的Madame Tussauds蠟像館，館內以美國名人雕塑為主題，著名的蠟像包括前總統奧巴馬、蘋果公司創辦人喬布斯、普普藝術大師Andy Warhol等等。（網頁︰i-drive360.com）



太空中心 大開眼界



值得一遊的還包括具知識性的太空中心，參觀NASA轄下的甘迺迪太空中心訪客區（Kennedy Space Center Visitor Complex），就可了解美國太空總署的科研技術，以及一眾升空計劃及其成果。



大家進到甘迺迪太空中心訪客區後，可率先逛火箭花園，這裏展示的火箭平均長度有百多呎，每一枚均有其歷史任務，想了解更多，可參加即日報名的導賞團。另外，訪客中心還有一系列的展館、IMAX影院、商店及餐廳等，當中最受歡迎的Journey to Mars（火星之旅）展館，是因應NASA的登陸火星的探測計劃而設計，館內有探測儀的設計藍圖等資料。最後，切記乘坐接駁車前往NASA的禁區參觀Apollo/Saturn V Center，這展覽館主要介紹美國在1961年至1972年的阿波羅登月計劃內容，也會展示最大農神五號運載火箭模型，非常震撼。



（網頁︰www.kennedyspacecenter.com）



旅遊備忘



持特區護照或BNO護照入境美國均須申請簽證，申請人須在網上填妥表格及繳款後，再經網上預約與領事會面。



網頁：hongkong.usconsulate.gov（美國領事館）







阿聯酋航空由香港經杜拜轉機至奧蘭多，來回票價約9,445港元起，已連相關稅項及附加費。



網頁：www.emirates.com/hk（阿聯酋航空）







www.visitorlando.com（奧蘭多官方旅遊網頁）



www.gousa.tw（美國旅遊局網頁）