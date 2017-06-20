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﻿台北意舍酒店 親子住宿特惠

2017-06-20 列印
■松山分館的Que原木燒烤餐廳，全日供應餐飲。
■中山分館外牆繪有多個玩味圖案，介紹鄰近景點。
■西門町分館樂活房舒適優雅，十分開揚。
■可於房內設立帳篷，讓小朋友盡情玩樂。（松山分館）
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  赴台北機票近年屢創新低，現只需約一千港元左右即可就近飛往寶島吃喝玩樂，想一家人外遊時更方便舒適，不妨下榻備受港人歡迎的台北意舍酒店，最近集團旗下三間分館為吸引家庭旅客入住，由即日（6月20日）起至9月28日（四），推出多個不同住宿推廣，只需於官網直接預訂即可享專屬優惠，例如預訂西門町分館的「意起同遊吧」家庭專案，大房每晚只需新台幣3,895元（約1,002港元）起，隨行最多兩位12歲或以下的小童更可享免費早餐優惠；預訂中山分館或松山分館的「親子假期」專案，每房2位大人及2位12歲或以下的小童均可享免費早餐，中山分館大房每晚新台幣3,515元（約905港元）起，松山分館101中房每晚新台幣3,990元（約1,027港元）起。

   凡於官網預訂以上優惠專案，每房更可免費提供兒童特色帳篷一個（需視乎帳篷數量供應而定），令小朋友樂趣滿分，住得更開心！

查詢：886 2 2525 2828        網址：www.amba-hotels.com

文：Anthony
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