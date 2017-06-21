﻿超慳電！空氣淨化勁抽王

夏日炎炎，加埋潮濕天，誇張講句真係令人霉過木乃伊，最近Philips推出具空氣淨化功能的抽濕機，抽濕和淨化空氣功能都不錯，加上慳電和夠靜，阿卓爸爸將其放在辦公室試用，感覺成個Office爽晒！文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪



阿卓爸爸的家居面積不大，大廳中央長期放置兩部空氣清新機及一台抽濕機，霸佔了大部份空間，早於大半年前，已着手搜尋一些備有空氣清新功能的抽濕機，但礙於選擇不多，遲遲未有換機。上周有公關找我，說Philips新推出二合一抽濕機，抽濕同時可淨化空氣，能源標籤更達一級標準。



問過一些業內人士，他們說抽濕機要做到兼備空氣淨化功能，要克服不少技術上的問題，因為抽濕系統如果加置空氣過濾網，抽濕量就會相對減弱，加上空氣太潮濕的話，過濾網易受到影響，所以必須作出平衡的計算和設計。今次測試的DE5205空氣淨化抽濕機，採用了超慳電馬達，增大抽風量外，同時獲得一級能源標籤，抵讚！



抽濕方面，廠方指，其抽濕量為每日25公升（標準室溫攝氏35度、相對濕度90%），而在室溫攝氏26.7度、相對濕度60%的環境下，抽濕量則為12.8公升，另內置乾衣模式，濕度可低至40%。



至於空氣淨化則採用VitaShield IPS空氣淨化系統，可過濾細小至20納米病毒、99%霉菌及99.9%病毒，空氣輸送量約為每小時二百七十立方米。



測試評語



空氣過濾網特別加厚



個人經驗，選擇空氣淨化抽濕機，最重要是留意其耗電量和靜音效果，因為設有空氣過濾網的抽濕機，其抽風力要更大，如果抽風扇和空氣管道設計差，噪音會大大提高，在這方面，DE5205的表現不錯，在濕度70%至80%空間內，三十分鐘可將濕度減少至55%，過程中噪音不算大，且達到一級能源標籤水平，節省能源方面大可放心。



DE5205的空氣淨化屬過濾式設計，即沒有在空氣噴出任何離子物質，純使用Nano Protect S1 HEPA濾網，以過濾大部份細菌和PM2.5致敏原，並已通過歐洲致敏研究機構ECARF、歐洲Airmid測試。測試過程中又發現，機身內置微粒感測器監測，並於前方的四色空氣質素顯示燈即時提示空氣質素，設計相當不錯。



但要留意，空氣過濾網面積由於要配合抽濕壓縮機，故比一般空氣清新機使用的細三分一，但幸好設計上加厚至43mm，筆者在影樓用香燭和煙燻試驗過，效果不錯，約二百方呎空間，三十分鐘即可清除煙味。這機唯一問題是體積較大，移動上會較困難。



SAVE



Philips DE5205空氣淨化抽濕機



售價：$4,688 查詢：2619 9663







【其他選擇】



高濃度PCI抑制病毒



Sharp研製的高濃度PCI技術，能殺菌及除臭，在廠方多次測試中，能有效抑制空氣中病毒。阿卓爸爸曾親身試用此機，發現能減少衣物霉味。這部DW-E16FA加入PCI技術，其30℃/80%抽濕力，每日達十六公升，雖然抽濕力較細，但具一級能源標纖。新機加入自動除濕能力，配備溫、濕度感測器，特別是吹乾衣物很有用。



最讓人喜歡是內置活性碳除臭過濾網，可消除垃圾臭味及寵物異味，廠方專家指還能有效去除甲醛。



售價：約$3,000



查詢：Sharp/2423 5151