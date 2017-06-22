﻿明日最後公展 AMG房跑宗師

平治香港為慶祝Mercedes-AMG成立五十周年，上周六（6月17日）起在中環Mercedes Me專店展出難得一見、綽號「Red Pig」的1971年300SEL 6.8 AMG古董賽車，吸引大批車迷到場參觀，展期至明天（6月23日）結束。



文、部份圖片：彭志揚



除了難得一見的300SEL 6.8 AMG老爺賽車，專程來港還有AMG GT超跑系列開發項目主管Jörg Letzel，他上周六、日特別在現場向嘉賓講解AMG歷史，以及介紹同場展出的新版GTC Roadster，活動吸引愈百位VIP參加。



綽號「Red Pig」的300 SEL 6.8 AMG賽車，以當年6.3街車改裝而成，於1971年首度參加24 Hours of Spa耐力賽事，旋即奪得全場亞軍及組別冠軍成績，令AMG（當時只是一家專門改裝平治的小型公司）聲名大噪，同時為日後高性能平治房車埋下伏線。



據Jörg表示，當年的「Red Pig」戰車最後售予法國Matra公司，作為飛機輪胎測試用途（據知300SEL 6.8起跑速度跟飛機不相伯仲！），及後銷聲匿跡，有傳最終被「劏」了銷毀。



圖中所見的這輛「復製車」，是由平治Classic部門於2006年重新打造，原汁原味地以一輛300SEL 6.3老爺車，按照當年AMG放裝方法，復刻出如當年一樣的「Red Pig」戰車，現為博物館收藏品。適逢慶祝Mercedes-AMG五十周年，廠方特別安排此車在全球不同地方巡迴展出。



SAVE



300SEL 6.8 AMG（賽車）



引擎：6.8公升V8



馬力/扭力：434ps/63.2kgm



傳動：四前速自動波，後驅



車重：1,654kg



極速：288km/h



註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。