﻿馬來西亞樂浪島 回龜大海

近年多了人關注環保議題，出外旅行時也會設法減少碳排放，這趟到訪樂浪島（Redang Island），入住因電影《夏日的麼麼茶》而聞名的Laguna Redang Island Resort，這家度假酒店風景優美、設備完善，更以名為Turtle Release的海龜保育活動教我印象最深。



酒店近年一直支持丁加奴州大學的海龜研究及保育單位（SEATRU）進行海龜保育工作，據悉SEATRU自1984年便開始在馬來西亞海岸研究不同品種海龜的繁殖情況，1993年更來到樂浪島北部的Chagar Hutang海灘設立研究所，令該沙灘成為樂浪島海龜繁殖的三大地點之一。



親手協助送返海洋



可惜好景不常，由於不少漁夫都會在龜穴偷取龜蛋販賣，導致海龜數量銳減，SEATRU多年來除一直跟他們周旋，更積極舉辦教育工作及助養活動，喚醒大家對海龜保育的關注。組織近年得到度假酒店的支持後，辦有不少推廣活動，好像這趟住客們只須捐出20馬幣（約37港元），除可獲贈紀念襟章，更可一嘗把小海龜送返海洋的滋味。



只見組織人員小心翼翼地把小海龜放在我們的掌心後，我們便可將牠們放上沙灘，看着小海龜們靠自己的氣力爬回大海時，委實教我感到無限喜悅，也喚醒了我對維護美麗海洋的決心。



Laguna Redang Island Resort



地址︰Pasir Panjang, Redang Island



電話︰60 9 630 7888



網頁︰www.lagunaredang.com.my



文、圖︰Kengi



鳴謝︰Tourism Malaysia Hong Kong、Malindo Air