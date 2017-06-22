 Advertisement
  • 2017年6月22日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 副刊

﻿馬來西亞樂浪島 回龜大海

2017-06-22 列印
■小海龜在掌心已極活躍，準備好投奔海洋。
■SEATRU的工作人員致力保育海龜。
■工作人員捧來一箱子預備送回大海的小海龜。
■SEATRU的宗旨是喚醒大家保育海洋。
■大家在沙灘集合，齊齊送別小海龜。
Previous Next

　　近年多了人關注環保議題，出外旅行時也會設法減少碳排放，這趟到訪樂浪島（Redang Island），入住因電影《夏日的麼麼茶》而聞名的Laguna Redang Island Resort，這家度假酒店風景優美、設備完善，更以名為Turtle Release的海龜保育活動教我印象最深。

　　酒店近年一直支持丁加奴州大學的海龜研究及保育單位（SEATRU）進行海龜保育工作，據悉SEATRU自1984年便開始在馬來西亞海岸研究不同品種海龜的繁殖情況，1993年更來到樂浪島北部的Chagar Hutang海灘設立研究所，令該沙灘成為樂浪島海龜繁殖的三大地點之一。

親手協助送返海洋

  可惜好景不常，由於不少漁夫都會在龜穴偷取龜蛋販賣，導致海龜數量銳減，SEATRU多年來除一直跟他們周旋，更積極舉辦教育工作及助養活動，喚醒大家對海龜保育的關注。組織近年得到度假酒店的支持後，辦有不少推廣活動，好像這趟住客們只須捐出20馬幣（約37港元），除可獲贈紀念襟章，更可一嘗把小海龜送返海洋的滋味。

  只見組織人員小心翼翼地把小海龜放在我們的掌心後，我們便可將牠們放上沙灘，看着小海龜們靠自己的氣力爬回大海時，委實教我感到無限喜悅，也喚醒了我對維護美麗海洋的決心。

Laguna Redang Island Resort

地址︰Pasir Panjang, Redang Island

電話︰60 9 630 7888

網頁︰www.lagunaredang.com.my

文、圖︰Kengi

鳴謝︰Tourism Malaysia Hong Kong、Malindo Air
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd