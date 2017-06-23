﻿美國《E3》直擊 次世代高清屠龍

年度遊戲界盛事《E3遊戲展》日前於美國洛杉磯揭幕，PlayStation搶先在遊戲展開鑼前一天，假當地Shrine Auditorium & Expo Hall舉行發佈會，當中最震撼消息，莫過於經典屠龍Game《Monster Hunter》將於PS4推出全新一集！



勁作陸續登場



《Monster Hunter》早前才剛發表任天堂Switch版本，沒料到開發商於《E3》竟然再出絕招，宣佈系列新作《Monster Hunter World》將於明年初登陸PS4，而且全球同步開賣！從短片可見，今次畫面質素包括光影特效、貼圖等等，明顯比過往任何一集大幅提升，可說是歷來首次完全發揮出次世代機能，Fans總算如願以償。由於狩獵場地為擁有豐富生態系統的新大陸，可以預期將有大量全新物種棲息。



今年PlayStation罕有地沒有公佈新硬件及周邊配件，改為集中火力催谷多款大作，好像招牌動作Game《God of War》，終於落實明年初有得玩，今集父子二人一同上場殺敵，玩法煥然一新。另一Sony自家製作《Spider-Man》亦令人印象深刻，玩家在高樓大廈間快速飛簷走壁，還有靈活運用蜘蛛絲做出多種攻擊，表現有驚喜，甚至比電影版更有代入感。



VR熱潮繼續



除了主打的PS4遊戲，專為PSVR而設的新作亦陸續有來，買了套裝的朋友不愁沒Game玩。發佈會上最搶鏡的PSVR遊戲要數《上古捲軸5：Skyrim》，全程以主觀視點進行，而且支援PS Move控制器。一度延期的賽車《Gran Turismo Sport》，則宣佈追加VR模式，遊戲同時可在PS4 Pro以4K/60p及HDR高畫質模式進行，預計今年內推出。



現場試玩專區擺放了多部PSVR試玩機，當中以《Archangel》及《ROM Extraction》最為吸引，前者以兩支PS Move控制器模擬巨型戰鬥機械人雙手，後者是使用槍形控制器Aim Controller玩第一身視點射擊，同樣臨場感十足。



文、圖：Joe Tse（洛杉磯）