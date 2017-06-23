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﻿功能全面窄邊筆電

2017-06-23 列印
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　　近年筆記本電腦的選擇愈來愈少，皆因被平板搶去不少市場，不過ASUS一於少理，近日推出全新窄邊框筆電UX410，只有6mm闊的邊框令14吋屏幕感覺更大，而機身更如13吋型號般精巧。除此之外，新機用上256GB SSD連1TB特大硬碟的混合高速存儲，開機時間大大縮短。機身亦搭載Intel Corei7處理器，加上NVIDIA GeForce 940MX獨立顯示卡，無論文書抑或繪圖都能處理，功能全面！

售價：$7,298起

查詢：3582 4770

文：Anna
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