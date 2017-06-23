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﻿Sennheiser專門店首度登港

2017-06-23 列印
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　　德國殿堂級音響品牌Sennheiser，於香港The Peninsula Arcade開設首間專門店，並於上星期正式開業。為方便一眾發燒友，新店展示多款音響產品，除皇牌MOMENTUM系列、經典指標性旗艦耳機IE 800及HD800外，更有發燒級產品HE1，就連早排成為潮界熱話的的Dior Homme×Sennheiser特別版系列都有。Sennheiser首席執行官Daniel Sennheiser亦有現身剪綵，官方更預告，新店將不定期舉辦各項音樂活動，令人期待！

查詢：3412 8400

文：Anna
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