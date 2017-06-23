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﻿特別版NBA球星手機

2017-06-23 列印
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　　手機與卡通人物、相機品牌玩聯乘就見得多，但NBA球星特別版的手機你又見過未？話說於國內極速冒起的手機品牌vivo，早與NBA成為合作伙伴，更將推出NBA球星Stephen Curry定制版Xplay 6，新機以黃藍色為主調，跟勇士隊球衣十分相襯，機內更有特別設計的Stephen Curry手機界面，跟機更送運動手環、運動毛巾、手機支架和簽名版手機殼，值得粉絲收藏！

推出日期：待定

查詢：www.vivo.com.cn

文：Anna
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