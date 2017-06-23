﻿和味水產 嚐鮮大本瀛

香港人愛吃海鮮，尤其是日本魚生跟刺身。雖然不少食店聲稱每天自日本直送食材，但又有幾家真的做到？九號水產原是只做海鮮批發的新華日本食品店，看準時機，由批發商變成直接零售，海鮮保證新鮮之餘，價格亦大減，裏面還有數家高質餐廳，絕對是日本海鮮迷的頭號天堂！



九號水產的經營概念由新華日本食品店掌舵人蔡紹霞（May姐）提出，她希望客人能以較優惠價錢，與家人一同享用海鮮。九號水產日前已正式開業，場內各店舖將在未來三個月分階段面世，海鮮迷不要錯過。



步入九號水產，第一眼便看到西村旗下頤之味壽司吧，主打價格相宜的壽司料理，除傳統壽司刺身外，亦有不少輕食，還會因應時下流行日本料理，不時推出新作，例如最近在美國非常流行的壽司冬甩，另設有外賣區，適合一家大小來享用。西村是May姐旗下歷史最悠久的日本料理店，而饒之味居酒屋則由追隨香港元祖級日本廚師、已故西村弘美十七年的何志東師傅主理，新店主打「西村的味道」，推出多款由西村設計或沿用其烹調秘技的居酒屋



料理。



即叫即劏滋味蟹宴



轉個彎，便看見一個巨型長腳蟹模型，原來是蟹專門店「蟹筵」，餐廳逢星期五從日本產地直送活蟹到港，另備有阿拉斯加及太平洋北部白令海的活蟹。餐廳試業期間推出全蟹宴，主打即叫即劏、重達三公斤的鱈場蟹、毛蟹或松葉蟹。十道菜的Tasting Menu最特別是選用坊間少有的活蟹刺身，鮮甜美味。



在角落位置的寿司翔太為第一代推廣正宗江戶前壽司的高級食肆，先後於2010年及2011年獲《米芝蓮港澳指南》推薦為精選餐廳，至2016年10月暫時休業，這次登臨九號水產，最大賣點是新設不插電的魚生熟成櫃，只放入冰塊，以穩定溫度、濕度將刺身密封，經過保存熟成後，魚肉中的蛋白質和脂肪會被分解，肉質更軟嫩，魚味更濃。



註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。



SAVE九號水產



地址：紅磡德豐街8號



電話：2121 0606



文：李泳烔 圖：黃幹文