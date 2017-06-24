﻿女裝小童 夏日潮袋 激安登場

半價掃潮袋
女人愛手袋，Zoey亦不例外，家中名牌袋當然不缺，不過她認為輕便潮袋才是Smart Casual打扮的王道。如今次Accessorize推出多款半價優惠，設計玩味十足，配襯牛仔褲或輕便裙都合適。
二折名牌銀包
名牌每月款式不同，確實要找緊時機入手平貨！好似Moda Mia Outlet今期（由6月26日開始）推出多款精選手袋，不少更是歐美名牌，如Vivienne Westwood、Fendi、Kenzo及Cromia等，並以低於二折發售，非常吸引。
平購童裝背囊
家長們想為子女入手可愛背囊？今次Accessorize的減價系列有不少童裝配飾，大部份更低至半價，是精明入貨的好機會。背囊特價後只售百多元，小手袋數十元有交易，抵買！
Zoey掃貨攻略
根據以往經驗，Accessorize的童袋配飾若以低至半價發售，很快便會缺貨，所以要幫囝囝囡囡入貨便要快手。另外Moda Mia Outlet要購物滿$1,000才可使用信用卡付款，謹記帶備適量現金。
INFO
A/Accessorize3101 1170
B/Millie's 3929 0309
C/Jipi Japa2413 7883
D/Moda Mia Outlet2109 0538
地址︰九龍灣企業廣場二期16樓05-06室
查詢︰2262 9300