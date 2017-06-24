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﻿女裝小童 夏日潮袋 激安登場

2017-06-24 列印
Accessorize 香水造型斜揹袋 原價$450 優惠價$225/A
Accessorize 黑色貓造型斜揹袋 原價$310 優惠價$155/A
Accessorize 藍色仿皮小手袋 原價$210 優惠價$105/A
Accessorize立體 車厘子拼蝴蝶結斜揹袋 原價$550 優惠價$275/A
Millie's 黑色皮革手袋 原價$1,199 優惠價$839/B
Millie's 淺粉紅色流穗皮革手袋 原價$1,399 優惠價$979/B
Jipi Japa 長頸鹿圖案小斜揹袋 原價$699 優惠價$594/C
Jipi Japa Flamingo圖案小斜揹袋 原價$699優惠價$594/C
Accessorize 米白、粉紅拼藍色手挽袋 原價$490 優惠價$245/A
Vivienne Westwood銀拼黑色間條銀包 原價$2,560 優惠價$512/D
Cromia 黑色皮革手袋 原價$1,590 優惠價$318/D
Vivienne Westwood 紅色皮革斜揹手袋 原價$6,590 優惠價$1,318/D
Accessorize 貓型圖案小手袋 原價$112 優惠價$56/A
Accessorize 立體兔仔圖案背囊 原價$225 優惠價$112.5/A
Accessorize 立體蝴蝶圖案背囊 原價$225 優惠價$112.5/A
Accessorize 藍色波點手挽袋 原價$350 優惠價$175/A
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        每次換季總是令人荷包大傷，不過最近很多潮牌陸續減價，好像今期Zoey找來的Accessorize，其夏日新貨已有低至半價的優惠，買多幾件都唔會肉赤！

半價掃潮袋

　　女人愛手袋，Zoey亦不例外，家中名牌袋當然不缺，不過她認為輕便潮袋才是Smart Casual打扮的王道。如今次Accessorize推出多款半價優惠，設計玩味十足，配襯牛仔褲或輕便裙都合適。

二折名牌銀包

　　名牌每月款式不同，確實要找緊時機入手平貨！好似Moda Mia Outlet今期（由6月26日開始）推出多款精選手袋，不少更是歐美名牌，如Vivienne Westwood、Fendi、Kenzo及Cromia等，並以低於二折發售，非常吸引。

平購童裝背囊

　　家長們想為子女入手可愛背囊？今次Accessorize的減價系列有不少童裝配飾，大部份更低至半價，是精明入貨的好機會。背囊特價後只售百多元，小手袋數十元有交易，抵買！

Zoey掃貨攻略

　　根據以往經驗，Accessorize的童袋配飾若以低至半價發售，很快便會缺貨，所以要幫囝囝囡囡入貨便要快手。另外Moda Mia Outlet要購物滿$1,000才可使用信用卡付款，謹記帶備適量現金。

INFO

A/Accessorize3101 1170

B/Millie's 3929 0309

C/Jipi Japa2413 7883



D/Moda Mia Outlet2109 0538

　地址︰九龍灣企業廣場二期16樓05-06室

　查詢︰2262 9300
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