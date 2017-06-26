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﻿雙瓶設計日夜護肌

2017-06-26 列印
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　　對護膚講究的話，浴室一定至少放置十瓶八瓶護膚品，最近La Prairie推出全新活細胞逆齡抗皺雙效面霜，採用雙瓶單管設計，並分為日夜配方。日間配方注入胜肽成份，並有SPF 30防曬度數，可預防皺紋兼防止肌膚出現光老化；夜間配方加入抗皺胜肽，有助激活肌膚膠原蛋白，一瓶有齊日霜與夜霜，又不用另塗防曬品，實在方便慳位。不過品牌科研顯示，用者必須連續使用十四天才見效，要靚就不可偷懶了。文︰Angel

售價︰$2,980　查詢︰3105 0855
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