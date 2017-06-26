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﻿美容韓牌新登陸

2017-06-26 列印
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　　韓國美容品牌來勢洶洶，一浪接一浪，最近登場的就有Skindom，產品賣點是以發酵技術研製，讓護膚成份更活效。皇牌產品首推補濕急救包，集潔面、爽膚、面膜、精華及面霜於一身，旅行攜帶非常方便。另推介修復安瓶，以高濃度發酵成份配以Q10輔酶素，有助啟動細胞自我還原機制，對抗肌膚鬆弛及暗啞，一盒分裝7小瓶，以保產品維持在新鮮狀態。文︰Angel

售價︰$390至$450　查詢︰2506 0588
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