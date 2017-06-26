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﻿時尚眼鏡限定禮遇

2017-06-26 列印
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　　時尚人常說太陽鏡可以用來襯衫，其實光學鏡同樣可以塑造Total Look。意大利品牌VOGUE Eyewear今季就為太陽鏡及光學鏡帶來多款輕巧立體的款式，例如在圓鏡邊位加入稜角造型，又或在金屬框外作鏤空設計，創意十足。由即日起至7月31日，於Image Optical購買品牌太陽眼鏡，即可免費獲贈限量版沙灘拖鞋一對，而選購光學眼鏡，則可免費獲贈1.56纖維超薄不反光鏡片。想精明消費，記得盡早入手！文︰Angel

查詢︰2696 3368
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