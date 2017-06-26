﻿地道風味 越南正Bún

很多人都知越南河粉是Pho，卻甚少人知道檬粉在當地叫Bún。在中環九如坊轉角位，簡陋木門掛着一個寫上越南文的陳舊招牌，裏面藏的正是一家Bún專門店，此店老闆更是越南知名廚娘Lunch Lady的唯一徒弟，賣的是正宗越南風味。



文：李泳烔 圖：褚樂琪



餐廳採用復古裝潢，擺放着來自越南的銀色桌子，配上紅、藍色膠椅，加上越南街邊常見的小販車檔，令人猶如置身越南食店。



老闆吳志達（Brian）無論外形還是舉止都文質彬彬，難以想像他翻起手袖製作Bún的畫面，「我曾經當過MC Jin的經理人，也在上環開過日式串燒店Three Monkey，2013年到胡志明旅行，吃到越南知名廚娘Lunch Lady所煮的Bún，一試難忘，遂求教於她，結果吃了閉門羹。」幸好皇天不負有心人，他停留當地兩星期，每天都光顧Lunch Lady的店子，並向另一家街邊檔請教製作Bún的方法，然後煮給Lunch Lady品嚐，希望她指點一二，最後打動對方收他為徒，三年後學藝已成，Brian最近終於回港開店。



七成材料當地入貨



在越南時，Brian總是跟隨Lunch Lady去市場挑選各式食材，從中吸取經驗，「Lunch Lady的味蕾很厲害，從來沒有食譜，試過一口湯汁，覺得欠了甚麼，便加甚麼，她豐富了我對食材的知識。」可惜Brian連續三次幫Lunch Lady申請入境簽證都不成功，令到恩師還未有機會光臨愛徒的新餐廳。



「我討厭有餐廳為了賺錢選用較差食材，讓香港人以為越南菜是便宜料理，不能登大雅之堂。」他帶點無奈地說，餐廳每樣食物，如酸菜、扎肉、肝醬、燒肉……甚至是豬紅都是自家製作，並請來曾在多家米芝蓮三星餐廳工作的越南大廚Son Pham掌勺。記者望着牆上的復古餐牌，發現除了小食便是Bún，「對呀，我們不賣Pho，Bún很好吃，但太少人認識，應該推廣一下。 」Brian說這裏的Bún各有特色，就像他最愛的Bún mm，加入了新鮮菠蘿、三種蝦醬和兩種魚醬煮成，層次感豐富，「我們有七成材料來自越南，香港很難找到原材料。」就連配菜用的蝦，Brian亦專誠到中環街市購買越南來貨，絕對真材實料。