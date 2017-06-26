C朗拿度周六洲際國家盃A組最後一輪為葡萄牙開紀錄，最終率隊4:0大勝紐西蘭，三戰七分以得失球差力壓墨西哥首名晉級四強。這名葡軍隊長領軍爭奪錦標的同時，更挑戰自己在大賽、名宿比利和普斯卡斯的國家隊入球紀錄，豪言過關無難度！ 三十二歲的C朗今仗藉十二碼開紀錄，三輪分組賽累積兩球一助攻，全部皆當選為最佳球員，跟一二和一六兩屆歐洲國家盃獨取三球的個人國際大賽紀錄近在咫尺。同時，他在全球國家隊史上射手榜以七十五球並列第七，跟第六的巴西球王比利只差兩球，單計歐洲國家隊更並列第二，和榜首的普斯卡斯相距九球。 因此，C朗率葡萄牙力圖繼去年歐國盃封王後，再稱霸洲際盃的同時，亦向自己、...

2017-06-26