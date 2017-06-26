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﻿酒店暢飲歡慶七一

2017-06-26 列印
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  今年七月一日（六）乃香港回歸祖國20周年的大日子，又適逢星期六，不妨前往The Patio Bar歡渡回歸日。

        當日自助晚餐後，晚上八點可欣賞維港上空的煙花匯演，九點後還可於戶外酒吧欣賞現場樂隊表演，重溫多首橫跨1997年至2017年的香港傳奇金曲，聽着美妙的旋律，當然還得點上一杯飲品才算完美。The Patio Bar提供逾70款飲品，包括多種不同口味的紅白酒、雞尾酒、無酒精飲品、果汁及汽水等，另供應多款滋味輕食，三五知己周末在此盡情放鬆，最能感受悠然一刻。

查詢：3160 6882
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