﻿大阪新世界 庶民風情

大阪天王寺附近的有趣社區新世界（Shinsekai），瀰漫着舊日風情，不但有超過一個世紀的觀光塔，也有許多地道串炸食肆，區內仍可看到設有棋院、射擊遊戲場等褪色娛樂設施的商店街，是個時光倒流回到上世紀的庶民之町。 文、圖：林逸



置身於日新月異的大阪，很難想像由天王寺區的日本第一高廈Abeno Harukas大樓信步可達的地方，竟然有一處時光好像停留在五、六十年前日本昭和時代的社區，這裏就是新世界。



回到昭和年代



原來在二十世紀初葉，當地因成為博覽會會場而開始發展，及至1912年，仿照巴黎鐵塔構建、當年為日本第一觀光塔的通天閣，連同Luna Park主題樂園在區內正式開幕，這個地區便被喚作新世界，象徵一個新時代的開始。及後新世界多番經歷盛衰，包括通天閣因二次大戰的軍備需要而遭拆卸、整個地區受到二戰空襲破壞、戰後的復興，以及因經濟不景氣令區內淪為風月場所及三教九流之地等等，幸好當地的庶民風情廣受認同，由上世紀末開始，更以昭和風的庶民之町模樣成為賣點，開創另一片天的「新世界」。



今日來到以第二代通天閣為重心的新世界地區，濃濃的庶民風情仍是最吸引人的地方，包括教人眼前一亮的繽紛店舖裝飾、由朝到晚同樣熱鬧的串炸食肆、極具人氣的吉祥物Billiken擺設，甚至是專門播放成人電影的影院，都是話題所在。更精采是正名為南陽通商店街的ジャンジャン橫丁（Jan Jan橫丁），一百八十米長的街道兩旁有許多在大城市逐漸被淘汰的庶民式小店，好像座無虛席的圍棋及將棋棋院、滿有親切感的小吃店，以及不論學生或長者均愛光顧的射擊遊戲場等等，都能讓人忘記自己竟身處繁華現代的大阪呢！



家居式旅舍



這趟來到新世界，發現區內有家剛在4月1日開業的全新住宿設施Home Hostel Osaka。顧名思義，旅舍以家般感覺為設計主題，備有漂亮的共用大廳、廚房、洗衣房、浴室、洗手間、免費Wi-Fi及貯物櫃等設施，並有二十三間客房（大部份為碌架牀的宿舍形式，也有雙人房及日式客房），最多可容一百二十人入住。宿費每人每晚3,500日圓（約247港元）起。



網頁：www.homehostel.jp/osaka/



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）







國泰航空來回香港及大阪，經濟客位票價2,400港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.cathaypacific.com







由天王寺站徒步約三分鐘可達的天王寺Via Inn，雙人房連早餐10,000日圓（約700港元）起。



網頁：www.viainn.com/abeno-t/







由地鐵惠美須町站徒步約三分鐘可達新世界。



shinsekai.net（新世界官方網頁）



www.osaka-info.jp（大阪觀光情報網頁）



