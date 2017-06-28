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﻿智趣棋局寓學於樂

2017-06-28 列印
葉永傑 (Jacky) @遊戲人生
■8歲的Audrey是該四款遊戲的玩家，當日在場攝影師跟她對弈也連輸三盤。
■Victor說捉棋可以令人更易接受得失。
四大益智遊戲 Quarto!四連戰 玩法：開局者先在十六個柱體棋子中選取一個給對手，由對手決定放在方盤中的哪一個圓格中，之後輪流互相選、放棋子，最後能將同一特性的四個柱體（深淺顏色、形狀、高度、虛實）連成直、橫或斜線者即勝出！
Quoridor步步為營 玩法：玩家可輪流移動棋子或利用圍牆去擋對手的去路，棋子一次只能移動一格（前後左右，但不可走斜），圍牆只能阻隔二個方塊，不能同時阻隔三個方塊，並至少要留一條道路讓對手前進，誰最先把棋子移至對手底線者為贏！
Quixo你推我擠 玩法：先選擇自己的圖形（○或X），雙方輪流翻動棋子，最先把五個所屬圖案連成直線或對角線者就是贏家。
Pylos埃及王 玩法：先選定代表自己的顏色球。雙方輪流將兩色球體放於底盤十六個小洞上，每四顆球形成正方形，即可疊上另一球，誰最先將球放在「金字塔」頂端，就能獲勝！
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        由遊戲人生與香港撒瑪利亞防止自殺會及教育無邊界合作的《首屆全港校際棋盤遊戲大賽》，即將於7月1日（六）舉行，當中四款棋《Quixo你推我擠》、《Pylos埃及王》、《Quoridor步步為營》和《Quarto！四連戰》是今屆大賽遊戲項目，考驗玩家各方面能力，今日請來專家葉永傑（Jacky），為大家講解箇中有趣之處。 文：Ki　圖：陳鐵剛

促進面對面溝通

　　葉永傑（Jacky）既是棋藝愛好者，也是遊戲人生的業務發展經理。今次比賽的四款棋都是他們為中小學生精心挑選的，只因他相信捉棋有助學童增強抗壓力及培養耐性，而且玩法非常有趣。「捉棋時應付棋盤、面對對手，只得你一人，就像日常生活處理困難要想辦法解決，過程中可不知不覺增強各方面的能力。」Jacky說近年這些棋盤遊戲玩家數量有上升趨勢，就如Board Game也有不少新玩法，至於今次的遊戲如《Quoridor步步為營》，也是鬥智鬥力，透過兩方互相推進阻截，看似簡單，但其實非常考驗玩家洞察力及策略性思維，而且更可Set陷阱，引導對手出錯或行錯路；《Quarto！四連戰》的重點是要找出柱體的共通點，需要運用觀察力、辨識力，以及手眼協調能力。Jacky補充，捉棋可以促進雙方面對面直接溝通，這點比時下手機遊戲來得優勝。

增強耐性和思考力

　　曾是數學教師的林英祥（Victor），七年前已舉辦過Puzzle Game比賽，他現在於專門教授學生玩Puzzle game的智趣坊工作。過往從事正規教育，現在以遊戲形式與學員相處，Victor認為這些解難遊戲以至棋藝，許多都是由有趣的數理遊戲演化，例如今次比賽的《Pylos埃及王》，考策略之餘也要計數，Victor亦覺得下棋可以令人變得開懷：「現在很流行一句話叫贏在起跑線，其實捉棋正正可以調節心態，事關人生同捉棋一樣，並不是一定局局也是你贏，面對輸贏，要輸得起，從錯誤中學習，同時一盤棋有太多突如其來的變化，要懂得應對。」世事如棋，正是Victor給大小朋友的啟示。

全港校際棋盤遊戲比賽

比賽日期：7月1日（六）

地址：九龍灣國際展貿中心

查詢：www.gameplan.com.hk
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