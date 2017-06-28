﻿智趣棋局寓學於樂

由遊戲人生與香港撒瑪利亞防止自殺會及教育無邊界合作的《首屆全港校際棋盤遊戲大賽》，即將於7月1日（六）舉行，當中四款棋《Quixo你推我擠》、《Pylos埃及王》、《Quoridor步步為營》和《Quarto！四連戰》是今屆大賽遊戲項目，考驗玩家各方面能力，今日請來專家葉永傑（Jacky），為大家講解箇中有趣之處。 文：Ki 圖：陳鐵剛



促進面對面溝通



葉永傑（Jacky）既是棋藝愛好者，也是遊戲人生的業務發展經理。今次比賽的四款棋都是他們為中小學生精心挑選的，只因他相信捉棋有助學童增強抗壓力及培養耐性，而且玩法非常有趣。「捉棋時應付棋盤、面對對手，只得你一人，就像日常生活處理困難要想辦法解決，過程中可不知不覺增強各方面的能力。」Jacky說近年這些棋盤遊戲玩家數量有上升趨勢，就如Board Game也有不少新玩法，至於今次的遊戲如《Quoridor步步為營》，也是鬥智鬥力，透過兩方互相推進阻截，看似簡單，但其實非常考驗玩家洞察力及策略性思維，而且更可Set陷阱，引導對手出錯或行錯路；《Quarto！四連戰》的重點是要找出柱體的共通點，需要運用觀察力、辨識力，以及手眼協調能力。Jacky補充，捉棋可以促進雙方面對面直接溝通，這點比時下手機遊戲來得優勝。



增強耐性和思考力



曾是數學教師的林英祥（Victor），七年前已舉辦過Puzzle Game比賽，他現在於專門教授學生玩Puzzle game的智趣坊工作。過往從事正規教育，現在以遊戲形式與學員相處，Victor認為這些解難遊戲以至棋藝，許多都是由有趣的數理遊戲演化，例如今次比賽的《Pylos埃及王》，考策略之餘也要計數，Victor亦覺得下棋可以令人變得開懷：「現在很流行一句話叫贏在起跑線，其實捉棋正正可以調節心態，事關人生同捉棋一樣，並不是一定局局也是你贏，面對輸贏，要輸得起，從錯誤中學習，同時一盤棋有太多突如其來的變化，要懂得應對。」世事如棋，正是Victor給大小朋友的啟示。



全港校際棋盤遊戲比賽



比賽日期：7月1日（六）



地址：九龍灣國際展貿中心



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