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﻿變形金剛上身

2017-06-28 列印
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　　適逢《變形金剛》上映，Moschino的Ready To Bear Collection早前推出一系列與變形金剛聯乘的產品，包括服裝、手袋、背囊及iPhone手機配飾等單品。特別之處是產品設計都印有Moschino泰迪熊與變形金剛合體的圖案，不知粉絲們會否一見愛上呢？

文：Travis

售價：$7,200　查詢：2735 9799
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