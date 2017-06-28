 Advertisement
  • 2017年6月28日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 副刊

﻿穿出搖滾仲夏

2017-06-28 列印
Previous Next

　　MUSIUM DIV.今夏設計靈感來自上世紀八十年代的搖滾次文化，以黑、白、紅、卡其等顏色配以牛仔布質料貫穿整個夏日系列。女裝方面，主打有百褶裙、紗裙及Denim Overall等單品，至於男裝亦備有一系列窄牛及細節短褲，讓着用者滲出搖滾Punk Rock味。

文：Travis

售價：$329　查詢：3148 1064
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd