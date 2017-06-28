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﻿黑金Pump Fury Sandal登場

2017-06-28 列印
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　　Reebok Classic繼上年推出史上首對涼鞋版Pump Fury Sandal後，今年夏天再推出進化版本，當中鞋頭棄用Pump Fury的圓橢腳尖，帶來更舒適的着用感。另一亮點是鞋頭及上方透氣孔有閃閃金屬面裝飾，而金屬面用上軟身布料製成，並設有黑×金和白×銀兩款選擇。文：Travis

售價：$1,099　查詢：2427 5399
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