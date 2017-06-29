﻿巴西里約 熱玩滑翔傘

此刻正值冬季的巴西名城里約熱內盧（Rio de Janeiro），平均溫度仍有攝氏二十二度左右，因而吸引不少遊人到訪，若你也計劃赴當地享受陽光假期，不妨來一趟滑翔傘體驗，以鳥瞰角度好好欣賞這個漂亮城市的面貌。



文、圖：Kengi



鳴謝：瑞士國際航空、Airbnb、Belmond Copacabana Palace



水上活動無疑是里約熱內盧的最佳玩意之一，當地著名海灘Copacabana Beach總是擠滿俊男美女，然而若你自命愛刺激，並希望以不一樣的方法來細味這個城市，便不妨來趟Hang Gliding或Paragliding滑翔傘之旅。



如小鳥般自在飛行



這兩種滑翔傘玩意的分別在於姿勢不同，Paragliding是輕鬆坐着飛行的，至於Hang Gliding就像小鳥一樣展翼飛行，把整個身體懸掛在支架上，利用雙手來操控方向，不過全程也很舒服，完全不覺疲累。



負責領我飛行的Ricardo，是里約熱內盧最資深的滑翔傘飛行導師，自1987年便接觸Hang Gliding這種玩意，2000年更開設自己的公司，經營陸上的Jeep Tour及空中飛翔的Hang Gliding體驗。他說里約是個理想的滑翔傘地點，因為獨特的山勢經常會形成上升風勢，有助托起滑翔傘向天際翱翔。Ricardo更建議旅客在里約飛行，最好選擇Hang Gliding，因為可嘗到這種運動的地方已是寥寥可數，相反Paragliding則較容易在別的地方體驗，而他更重申兩者都是安全活動，只要不畏高就可以參加呢！



Delta Flight



費用： 每人490雷亞爾幣（約1,116港元），



包保險及酒店接送。



電話： 55 21 99693 8800



查詢：www.riobyjeep.com/deltaflight