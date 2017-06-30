﻿以人為本 百變瑰寶設計

採訪多年，阿卓爸爸接觸過很多中外名人，他們不約而同均愛佩戴一些具個人風格的設計首飾，適逢城中著名珠寶設計品牌Lily Collection創辦三周年，遂找來負責人陳華浩，將珠寶設計中以人為本的關鍵要素娓娓道來！ 文：阿卓爸爸 圖：蔡建新



寶石製作，表面看來是純粹鑲嵌，但過程中涉及很多設計考量，如人體工學及視覺效果等。專營鑽石玉器首飾的Lily Collection負責人陳華浩（Eddie），以手上一件稀世奇珍為例子說明，「這件金色珍珠吊飾，珍珠直徑達20mm，由於體積很大，佩戴時會有略嫌誇張感覺，於是，設計時我們刻意將珍珠收藏在一個立體弧形鑽飾內，令其體積出現視覺上的變化，看上去不太誇張，但保持非凡貴氣！」



阿卓爸爸細看這件名器，發現其立體結構很奧妙，珍珠被藏於弧形鑽飾內，由於看不到整顆珍珠球體，故感覺低調了不少，而鑽飾部份以鏤空設計，光線可由後方射入，加強珍珠金色的彩光，低調但不失貴氣！愛佩戴珍珠者應該知道，珍珠獨立佩戴，會有「頂住皮膚」的感覺，但Lily Collection的設計卻不同，輕量化的弧形鑽飾架構分散了貼於皮膚上的重量，佩戴時非常舒適。



低調中現貴氣



Eddie的太太Lily是著名珠寶設計師，阿卓爸爸眼前的「變形金剛」翡翠鑽飾，就是她的心血結晶。「物主購入一粒價值連城的翡翠，希望可以在不同場合佩戴，而不是純粹一件收藏品。我幫他設計了一組能夠變化佩戴的特別系列。」Lily拿起看來簡約的翡翠吊墜，拉動上方一粒活動鑽石，原來鑽石是機關，可以緊緊固定在指環上，變成貴氣指環，又可套在一個星光形鑽飾上，再扣一條多幅式鑽石鏈，外形氣派非凡。



Lily續指，珠寶設計中，最難的是設計頸鏈，除了造型要立體和安全，更要獨特的活動結構，這才可緊貼頸部和肩部，設計師又要考慮不同佩戴場合、衣着和人體工學，「活動結構愈多愈好，但問題是令結構更複雜，增加了鑽飾的重量。」Eddie補充：「一條鑽石鏈往往要花上數個月時間設計，還要找經驗豐富的鑲嵌寶石匠製作，他們收費高昂，每日工作時間不長，說七天工序，往往要一個月才完成，原因是設計師要求完美，所以時間亦相對延長。」



Lily Collection



地址：銅鑼灣世貿中心2樓217舖



查詢：2468 3289