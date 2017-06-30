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﻿用家有SAY 三姐：設計珠寶如烹飪

2017-06-30 列印
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  三姐是城中著名烹飪名家，除了推出食譜，現時亦擔任電視烹飪節目主持，同時，她也是一名珠寶收藏愛好者，「設計珠寶好像烹飪一樣，單一材料主菜未能夠令食物味道出現變化，但只要配合其他食材，就有不同效果，當然珠寶設計更加複雜，講求心思和技術。」

   採訪當日，三姐特別帶來多件由Lily設計的鑽飾逐一解說：「你看，這個鑽飾的『主石』不太大，但Lily利用獨特方法，做到不同效果，令我的鑽石重獲新生。」
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