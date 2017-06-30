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﻿防水Apple Watch助龍舟訓練

2017-06-30 列印
■一班乳癌康復者組成的「粉紅戰士」齊齊戴上Apple Watch Series 2扒龍舟。
■粉紅戰士練習完會將Apple Watch的數據記錄並交給教練作分析，以設定下次練習。
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        夏日炎炎，Apple Watch Series 2亦已加入防水功能，除了可以戴住玩水消暑，原來仲可以輔助扒龍舟鍛煉身體！由一班乳癌康復者組成的「粉紅戰士」，透過扒龍舟互相扶持，並激勵成員持之以恆做運動，當中幾位龍舟隊成員Susanne、Ada、Amy及Josephine，都有利用Apple Watch追蹤訓練進度，提升表現。隊長Susanne解釋：「這錶的功能可以追蹤我們的速度、所扒距離等，加上龍舟運動帶氧量較高，Apple Watch可隨時Check住心跳，令一些對於身體反應比較緊張的隊友更安心。」Susanne補充：「康復者有時情緒比較波動，Apple Watch不時彈出提示叫用家深呼吸，都有助我們放鬆心情！」

售價：$2,088起文：Anna

查詢：www.apple.com/hk
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