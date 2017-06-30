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﻿互動節目新玩法

2017-06-30 列印
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  暑假快到，不少爸媽正為小朋友籌謀好玩活動，原來電視一樣有全新得意玩法推出。打開Netflix，可愛的鞋貓劍客（Puss in Boots）現已推出首批互動式「分支」敍事劇集《無敵貓劍俠：魔法書中遊》。小朋友可以一邊睇卡通劇、一邊在劇集中控制故事如何展開。舉例畫面出現貓劍客在劇中發現自己身處《三隻熊》的故事中，這三隻熊（Three Bears）正盯着牠看，接著畫面便要求您做出選擇：「到底熊人是敵還是友？」玩法非常有趣！文：Anna

查詢：www.netflix.com/hk/
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