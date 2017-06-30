﻿泰地道 庶民船麵

昔日的泰國水路縱橫，當地人需駕着小船穿梭各地，故不少人會在船上售賣麵食做生意，演變至今，船麵已成為泰國當地的庶民美食。最近於尖沙咀新開的泰麵膳，正是由資深泰廚主理各款特色船麵，還獨創粉紅湯底，集酸辣鹹香於一身，令人回味無窮。



文：甘偉丁 圖：黃幹文



新店每款船麵只售五十多元，人氣粉紅湯粉配上多款泰國直送的魚丸、炸雲吞及鮮魷魚等配料，並可自選當地入口的麵底如黃麵、金邊粉、米粉或河粉，有點像港式車仔麵的配搭。由泰廚阿虎獨創的粉紅湯底，呷一口帶點香辣鹹香，讓人胃口大開。製法是先以泰國南乳、指天椒及醋等製成粉紅汁，再加入每日熬製三至四小時的豬骨湯。因泰國南乳較本地南乳味道濃郁，用來煮湯底最適合。



另一款牛肉船麵，配以爽口豬肉丸、牛小排及牛肉等，較泰國當地傳統船麵豐富，湯底以泰式香料如花椒、八角、桂皮、南乳及豬筒骨等熬煮約三至四小時，味道香濃，不會過鹹，粉麵吸滿湯汁精華，別具滋味。吃粉麵時，可加少許泰廚自製的Turbo辣醬或椒醋同吃，份外香辣，令人食慾大增。



迷你版有三款口味



傳統在泰國艇上所吃的正宗船麵份量小巧，屬店內船麵迷你版，只限晚上九時至十一時供應，每碗只需十二元，包括粉紅湯粉、牛肉船麵及魚片魚蛋湯粉三款可供選擇，建議可一次過柯打各款口味，價錢較一碗正價粉麵還便宜，吃完更可像泰國人一樣將小碗疊高，極富泰式風情。



雖然是主打庶民麵食，但餐廳亦增設一款豪華版的珍寶海鮮湯麵，足供兩人享用。配料除有原隻達三百八十克的波士頓龍蝦外，還有蜆肉、魚片、雞蛋及肉碎等，相當豐富。湯底以自家製粉紅汁及冬蔭汁調味，香辣濃郁。



泰麵膳



地址：尖沙咀寶勒巷1號



玫瑰大廈地下E&F1號舖



查詢：2788 3060



