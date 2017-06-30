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﻿現正熱賣 7座別注Outlander

2017-06-30 列印
■尾排腳位較淺，座椅可獨立收摺。
■車廂格局豪華，軚盤背後備有+/-轉波撥片。
■中排空間比不少房車更闊落。
■原車配用18吋胎軨。
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        今年是日本三菱汽車成立100周年，代理趁機推出百周年別注版Outlander七座玩樂車，賣點是售價僅$238,800起，優惠期內免費升級原廠皮椅和LED霧燈，加上原有如天窗、後泊鏡頭、電尾門等設備，名副其實七座SUV玩樂車超級筍盤，難怪首批甫推出便售罄。 文：彭志揚 圖：William

        特別版Outlander其實跟兩年前在港推出的Facelift型號沒分別，只是加送LED前霧燈，車廂2+3+2三排座椅升級為原廠皮革包裝，前座具備電控調校及發熱功能。

  原車還有6.1吋輕觸屏幕（支援倒車鏡頭及藍牙系統）、雙區恒溫冷氣、天窗及電尾門等，配套勝過不少歐日SUV對手。

  2公升MIVEC引擎、CVT波箱（六段+/-模式）和前驅規格相對平凡，不過加速爽快直接，轉彎操控輕巧，市區代步輕鬆舒暢，適合作為日用家庭車。
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