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﻿古法新用 養生美肌療程

2017-07-03 列印
■中藥Facial逐漸在美容界掀起熱話。
■戴春林補濕面霜，蘊含薏仁及中國古方成份，具美白及補濕作用。$380
■戴春林元春紅玉膏，蘊含珍珠、茯苓等成份，可用作妝前底霜。$420
■敷上以中藥及植物複合幹細胞精華調配而成的面膜，可改善膚質。
■利用熱能陶瓷扁石按摩手部穴位，有助改善手部及面部之血氣運行。
■以中藥粉及植物複合幹細胞精華混合成面膜，可為肌膚補充氣血，同時補濕。
■療程進行時，還會配合牛骨及火山溶岩石以疏通經絡，特別適合面黃、有斑印人士。
■美容師會採用香薰草球，為客人按摩面部及肩頸位置。
■雛菊蘊含17種胺基酸、維生素及鋅等微量元素，有消炎作用，配合質感溫和的黑糖，可提升肌膚儲水量。
■療程會以玫瑰作全面熱敷，過程中散發玫瑰的芬芳氣味，有助放鬆心情。
■療程利用赤玉及黃玉，並以中式推拿方法為客人按摩。
■療程會以蘊含中藥成份的按摩油為客人按摩，如人參、丹參及川芎等，助安神減壓。
■按摩身體有助驅散肌肉疲勞，疏通心肝二經。
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        提到養生，很多人只聯想到食療，又或以為進補只適合在冬天進行，其實隨着都巿人對個人體質及膚質的關注度提升，養生美容療程亦愈來愈普及，如以中藥做面膜改善氣血，又或利用古法艾草球按面通淋巴，都在美容界掀起熱話。文︰Angel

部份圖片︰陳鐵剛

漢方草本行氣活血

  平日做Facial，通常只會根據皮膚問題而揀選療程，不過New Face Beauty的漢方Facial卻會同時依據客人身體狀況，揀選合適的中藥來調配面膜。據美容師所說，客人若有手腳冰冷、面色蒼白等情況，其實可透過中藥Facial來改善，如當歸、珍珠、人參、靈芝、茯苓等中藥，都是療程中常用到的藥材，再配合植物複合幹細胞精華，混合成面膜，令美容效果事半功倍。療程進行時，還會配合牛骨、火山溶岩石、水晶石等工具，以疏通經絡、促進血液循環、改善面色。

  療程還有個特別之處，就是美容師會利用熱能陶瓷扁石為客人進行手部穴位按摩，因手與面相通，必須令血氣提升，才能達美容之效。

漢方草本療程

療程收費︰$2,000

地址︰ 銅鑼灣渣甸街54號富盛商業大廈19樓A室

查詢︰ 2368 4578

艾草球嫩肌增氣血

  Glycel推出全新花瓣肌嫩顏再生療程，針對改善暗啞、疲倦肌膚。療程選用雛菊、玫瑰、艾草球，以天然花草薰蒸療法，再配合玫瑰溫感嫩肌面膜作全面滋養，為乾燥肌膚作深層補濕。療程又會採用香薰草球按壓法，為面部及肩頸作穴位按摩，有助疏通淋巴、促進血氣運行。

  以香薰草球按摩身體較常見，但以草球作面部穴位按摩則較少有，由於草球可釋放熱量並有紓緩之效，療程後肌膚能獲得白裏透紅的健康感。

花瓣肌嫩顏再生療程

療程收費︰$2,080（首次試做價$388）

地址︰香港中環皇后大道中30號

娛樂行26樓A室

查詢︰2810 6616

四季熱療舒肝養心

         不少女士都有手腳冰冷問題，SPA by MTM最近就推出四季養生熱療，以蘊含中藥成份如人參、丹參及川芎等的按摩油為客人按摩，專治手腳冰冷，並有助安神減壓。療程特別針對足踝、膝蓋、小腿及大腿等部位重點按壓，疏通心肝二經，然後再以漢方熱草藥包紓緩肩頸疲勞，最適合工作繁重的上班族。

四季養生熱療

療程收費︰$2,350

地址︰銅鑼灣羅素街38號

金朝陽中心16樓

查詢︰2923 7888
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