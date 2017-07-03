﻿古法新用 養生美肌療程

提到養生，很多人只聯想到食療，又或以為進補只適合在冬天進行，其實隨着都巿人對個人體質及膚質的關注度提升，養生美容療程亦愈來愈普及，如以中藥做面膜改善氣血，又或利用古法艾草球按面通淋巴，都在美容界掀起熱話。文︰Angel



部份圖片︰陳鐵剛



漢方草本行氣活血



平日做Facial，通常只會根據皮膚問題而揀選療程，不過New Face Beauty的漢方Facial卻會同時依據客人身體狀況，揀選合適的中藥來調配面膜。據美容師所說，客人若有手腳冰冷、面色蒼白等情況，其實可透過中藥Facial來改善，如當歸、珍珠、人參、靈芝、茯苓等中藥，都是療程中常用到的藥材，再配合植物複合幹細胞精華，混合成面膜，令美容效果事半功倍。療程進行時，還會配合牛骨、火山溶岩石、水晶石等工具，以疏通經絡、促進血液循環、改善面色。



療程還有個特別之處，就是美容師會利用熱能陶瓷扁石為客人進行手部穴位按摩，因手與面相通，必須令血氣提升，才能達美容之效。



漢方草本療程



療程收費︰$2,000



地址︰ 銅鑼灣渣甸街54號富盛商業大廈19樓A室



查詢︰ 2368 4578



艾草球嫩肌增氣血



Glycel推出全新花瓣肌嫩顏再生療程，針對改善暗啞、疲倦肌膚。療程選用雛菊、玫瑰、艾草球，以天然花草薰蒸療法，再配合玫瑰溫感嫩肌面膜作全面滋養，為乾燥肌膚作深層補濕。療程又會採用香薰草球按壓法，為面部及肩頸作穴位按摩，有助疏通淋巴、促進血氣運行。



以香薰草球按摩身體較常見，但以草球作面部穴位按摩則較少有，由於草球可釋放熱量並有紓緩之效，療程後肌膚能獲得白裏透紅的健康感。



花瓣肌嫩顏再生療程



療程收費︰$2,080（首次試做價$388）



地址︰香港中環皇后大道中30號



娛樂行26樓A室



查詢︰2810 6616



四季熱療舒肝養心



不少女士都有手腳冰冷問題，SPA by MTM最近就推出四季養生熱療，以蘊含中藥成份如人參、丹參及川芎等的按摩油為客人按摩，專治手腳冰冷，並有助安神減壓。療程特別針對足踝、膝蓋、小腿及大腿等部位重點按壓，疏通心肝二經，然後再以漢方熱草藥包紓緩肩頸疲勞，最適合工作繁重的上班族。



四季養生熱療



療程收費︰$2,350



地址︰銅鑼灣羅素街38號



金朝陽中心16樓



查詢︰2923 7888