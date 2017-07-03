 Advertisement
  • 2017年7月3日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 副刊

﻿鹹蛋黃脆片創意零食

2017-07-03 列印
Previous Next

  辦公室零食是為工作打氣的原動力，總不能老是吃薯片、餅乾，適當時候就要發掘創意零食，打破悶局！最近A La Bakery推出自創焗黃金鹹蛋黃脆片，以自家優質的法國直送食材如麵糰、牛油及礦泉水，以及由內地知名蛋場溏紅出產的鹹蛋黃所製成，鹹香可口，極度脆薄，而且不含任何添加劑和色素，食得健康。由於產品以人手製作，每日限量供應，為食一族要快手入貨喇！

售價︰$35/50g文︰Angel

查詢︰2121 1118
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd