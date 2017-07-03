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﻿瑞士山泉母嬰護理

2017-07-03 列印
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　　嬰兒皮膚較脆弱，不能使用一般護膚品，好像來自瑞士的SWISS KISS LAB，就是為媽媽和寶寶研創的天然有機護膚品牌。最近新登場的瑞士阿爾卑斯山泉水系列更以瑞士阿爾卑斯山泉水、瑞士錦葵葉提取物、蘆薈和蜂蠟等作主要成份，並獲得Ecocert有機認證，讓寶寶的肌膚感受貼身呵護，部份產品更適合純素主義者使用。特別推介寶貝二合一洗髮沐浴露，產品不含皂性，適合嬰兒每天使用，而寶貝面部及身體滋潤乳亦可紓緩敏感易紅的肌膚。

系列售價︰$248至$468

文︰Angel

查詢︰www.swisskisslab.com
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