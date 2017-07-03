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﻿迷你兵團入侵鞋履界

2017-07-03 列印
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  最近上映的《壞蛋獎門人3》熱爆全城，各品牌爭相推出迷你兵團的周邊商品。鞋履品牌le saunda也乘熱潮推出一系列Minions鞋履，設計淘氣可愛，單是款式已十分多樣化，當中包括高跟鞋款、平底鞋款及Loafers，而最受女生歡迎定數Minions飾扣平底鞋，舒適又可愛，獨特之處在於飾扣可隨時替換，每雙鞋履還會額外多配一個Minions香蕉飾扣，玩味十足。文︰Angel

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