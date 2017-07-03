﻿台南風味 百年擔仔麵

來自台南的度小月，憑着一碗擔仔麵紅遍寶島，分店更遍佈海外，古早味令人難以忘懷。上月底，這家風靡百年的經典名食店終於落戶本港，並帶來多款人氣美食，迅速掀起一片台食熱潮！文：甘偉丁 圖：陳鐵剛



香港店佔地約二千平方呎，一邊呈台式舊建築風格，備有長木板凳及原木餐桌，另一邊近海景的用餐區設計摩登，兩種風格截然不同，各具特色。新店於大門旁設置傳統麵攤，陳設與台灣店無異，均備有矮爐、矮灶及小竹凳等，甫經過店門即可看見師傅製麵的過程，惟裝上了玻璃作間隔，與台灣店略有不同。



為求呈獻原汁原味的擔仔麵，除請來台灣店的麵攤師傅坐鎮烹煮外，大部份食材及醬料也是台灣直送。作為必吃名物的擔仔麵，以肉燥、蒜泥、五印醋、剝殼鮮蝦、鮮蝦高湯配以麵條組成，依足台灣份量，貴精不貴多，大約三、四口已可吃畢，皆因擔仔麵在台南被視為點心而非主食。來自台北永康分店的宋韋霆師傅教路，「先以筷子將肉燥平均分佈，再聞一聞香氣四溢的麵條，隨後喝一口鮮甜味香的蝦湯，就可以細意品嚐香濃滑溜的麵條，最後可留一口湯作結。」



特色限定台食



除擔仔麵外，亦有多款特色台食可供柯打，如酥脆可口的黃金蝦捲，是台南人氣炸物，嚴選當地直送的蝦子，並蘸上薄麵粉漿酥炸至金黃帶香脆，極為惹味，還可蘸上附芥末的醬汁提鮮。另一款安平鮮蚵湯是台南安平名物，以新鮮蚵蠣及薑絲熬煮，味道清甜。餐廳更推出香港店限定的三杯雞煲，以醬油、麻油及米酒將雞肉燉製，面層加上新鮮九層塔，甫揭開蓋隨即香氣四溢，實為佐酒佳品。



度小月



地址：尖沙咀海港城海運大廈



3樓LCX 31號舖



查詢：8300 2001



