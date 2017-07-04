﻿澳洲雪梨 覓食新陣營

澳洲是個美食天堂，除有大量天然鮮味食材，美食陣營更是多不勝數，每次到訪總能找到舒適味美的嚐味新目標，好像這趟來到新南威爾士州首府雪梨（Sydney），便嚐透了海、陸、空三路覓食方程式，帶來一趟獨特的味蕾體驗。



文、圖：韋利



鳴謝：Destination NSW新南威爾士州旅遊局、



澳洲航空



懷舊電車 型格有營



才開業九個月的Tramsheds Harold Park，正是雪梨的新食點。乍聽Tramsheds的名字，你或許已聯想到跟電車有關，原來這個包括食肆及商店的綜合飲食地帶，正是由1904年始建的百年電車站翻新改建而成。我們特意選在早上前來享用地道早餐，甫踏進偌大開揚的「車站」內，已感到滿有懷舊古雅的氣氛，遍遊場地一圈，除發現許多風格及口味各異的食肆，更有大型超市、特色攤檔、有機食品店，甚至是美容店、理髮店及健身中心也一應俱全，點子實在豐富多樣。



這裏好幾家食肆各有獨特賣點，Garcon以即場炒豆的新鮮烘焙咖啡最吸引，Dust Bakery則以自製麵粉烘焙新鮮麵包作招徠，而The Butcher and the Farmer，便以由農場和屠場直送的農產品及鮮肉，炮製出健康的滋味菜式。



只是最叫人喜出望外的，就是美食「有營」之餘，餐廳的環境同樣有型出眾，全因店內以一台1958年退役的古董電車作為用餐場地，如此佈置跟Tramshed的氣氛確是絕配。登上懷舊電車享用招牌美食Butchers' Breakfast，更教人吃得開懷痛快！



Tramsheds Harold



地址：1 Dalgal Way, Forest Lodge NSW 2037



電話：61 2 8398 5695



網頁：www.tramshedsharoldpark.com.au



怡情小島 灘畔嚐鮮



在電車歎過美食，下一站便循水路進發，前往港外小島Manly。島上除有迷人沙灘，更有滿佈小店的購物街及熱鬧的周末市集，到處瀰漫悠閒寫意的度假氣氛。



從雪梨的Circular Quay乘坐渡輪，邊賞港灣景致、邊享受海風輕拂，大約半小時便可來到Manly。沙灘上的The Boathouse餐廳便擁有花園般的氣息，室內以艷麗鮮花點綴之餘，露天座席更掛滿漂亮玻璃球及飾以綠色植物，環境相當雅致，難怪成為當地人的婚宴場地熱點。



食物方面同樣不遜色，餐廳以地道時令食材入饌，味道可口新鮮，我們早上吃了不少肉類，午餐便以海鮮為主，新鮮生蠔固然出色，桶蝦更是鮮味爆燈，就是以籠仔上桌的炸魚薯條及裝飾成鮮花畫作一樣的吞拿魚魚生，也是賣相及味道兼備！



The Boathouse



地址：1 Marine Parade, Manly NSW 2095



電話：61 2 9934 9977



網頁：www.theboathousesb.com.au



飛機接送 豪華可口



聽人說專誠坐飛機吃午膳，總覺極為奢侈離地，豈料這趟在雪梨，竟然有此機會體驗這種「高人一等」的豪氣。位於Rose Bay的Sydney Seaplanes大本營，專門開辦不同路線的水上飛機旅程，其中名為Fly and Dine的選擇，除會領客人翱翔天際，更會飛往市北郊區的精品餐廳享用精緻午膳。



我們在碼頭登上水上飛機，二十分鐘的旅程隨即展開，途上除可鳥瞰雪梨歌劇院及港灣大橋等地標，更有機會遠眺太平洋及壯闊巨崖，然而如斯美景只屬頭盤，降落Whale Beach水域後，主菜才正式登場！



轉駁小艇及短暫車程後，我們來到午餐地點Jonah's。這家餐廳及精品酒店，由有八十年歷史的別墅改建，由於位處崖上，正好可以俯瞰無敵海景。更誘人是餐廳出色的美酒佳餚，便屢獲澳洲「廚帽」榮譽，質素絕對不用懷疑。



Sydney Seaplanes



地址：Seaplane Base, Lyne Park, Rose Bay



電話：61 2 9388 1978



費用：小型飛機接送連Jonah's午餐，每位555澳元（約3,267港元）起。



網頁：www.seaplanes.com.au



旅遊備忘



持特區護照可辦網上電子簽證（網頁：www.eta.immi.gov.au），持BNO護照可透過旅行社或航空公司代辦電子簽證。



查詢：2585 4139（澳洲領事館）







澳洲航空由香港前往雪梨，來回機票票價由3,850港元起，未連稅項及相關附加費用。



網頁：www.qantas.com







Amora Hotel Jamison Sydney酒店雙人房每晚約1,200港元起。



地址：11 Jamison Street, Sydney



網頁：www.amorahotels.com







www.sydney.com（雪梨旅遊網頁）



visitnsw.com（新南威爾士州旅遊網頁）