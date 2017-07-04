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﻿Wing On Travel呈獻品味台灣直送服務

2017-07-04 列印
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　　台灣向是港人熱門遊點，永安旅遊（Wing On Travel）早前便為一眾台灣粉絲推出連串以台灣為主題的推廣活動，當中包括與台灣城市商旅旗下、日前才開業的Papa Whale酒店合作呈獻獨家優惠，大家只要在明日（7月5日）前透過網上預訂西門町Papa Whale酒店台北自由行套票，可憑推廣碼「GP133」每位即減100港元。

　　此外，永安旅遊又在尖沙咀分行開設台灣木匠兄妹體驗館，並透過永安旅遊手機應用程式開設台灣直送服務，當中不但可購買木匠兄妹的文創手作，更有大量台灣手信名物可供選擇，有關產品計有日出和陳允寶泉的著名鳳梨酥、太陽餅、阿聰師的小食及其他茶品系列。只要透過永安旅遊APP訂購，即可在該社的尖沙咀分行領取或直送家中，更吸引的是由即日至本月20日，以永安旅遊手機APP訂購台灣直送產品滿300港元，更可憑推廣碼「GK553」得享50港元優惠！文：遊加里

查詢：www.wingontravel.com
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