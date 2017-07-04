﻿選料一流 滋味手工漢堡

7月4日是美國國慶，美國人的Comfort Food除了Mac'n Cheese及薄餅外，還有漢堡包。從前饞嘴一族或會對漢堡包等快餐食物嗤之以鼻，但今時今日精緻的漢堡包選料一流及配搭講究，早已洗脫「劣」食之名。



文、圖： Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



文華東方酒店Cafe Causette出品的經典漢堡，夾層是以美國西冷扒絞製而成的肉餡餅，外層烤得香脆，肉味濃郁且肉汁豐富，其Brioche麵包外附芝麻更具口感，精緻的漢堡放於半開的蠟紙小袋內，賣相優雅。以小黃瓜取代一般的醃黃瓜作伴碟酸菜，更稱得上品味之選。



優質草飼牛入饌



至於Beef & Liberty同樣一絲不苟，精選漢堡內的絞製肉餅選用天然健康的蘇格蘭高原長角草飼牛入饌，以高溫燒烤，上碟前先待一會，讓溫度平均分佈，並確保肉汁豐富。傳統牛肉以外，惹味手撕豬肉漢堡更是Fifi最愛。英國Wicks Manor豬採用開放式飼養，豬肉先以茄汁為基調，再混入威士忌及咖啡粉，提升肉香，使肉質更軟腍，及後經過五小時慢煮，豬肉入口即融，結合香脆豬皮，雙重口感，與別不同。另一道節令軟殼蟹漢堡口味清新，軟殼蟹炸得金黃，啤酒粉漿輕身香脆，絲毫不膩，加入少許泰國的酸辣Sriracha蛋黃醬提味，清新可喜。



美式餐廳The Diner的三合一迷你漢堡Sliders分別有軟嫩的手撕豬肉、濃郁的煙肉芝士牛肉及惹味的西班牙辣肉腸餡餅三款口味，滿足舌尖。剛榮獲米芝蓮一星的Beef Bar，其安格斯牛肉配鵝肝迷你漢堡亦值得一試，牛肉漢堡肉餅燒得焦香、十分Juicy，配合油脂豐盛、口感細滑的鵝肝，再佐以橘子醬汁同吃，味蕾平衡，細緻優雅。



a. Cafe Causette



地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓



電話：2825 4005



b. Beef & Liberty



地址：中環蘭桂坊德己立街32號加州大廈3樓



電話：2450 5733



c. The Diner



地址：中環亞畢諾道4至8號兆景閣地舖



電話：2562 3181



d. Beef Bar



地址：中環雪廠街16號Club Lusitano 2樓



電話：2110 8853