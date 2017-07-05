﻿醒神必備 慳位空氣清新機

夏日炎炎，經常匿在室內涼冷氣，如果有部空氣清新機幫手淨化空氣，肯定做乜都更醒神。不過香港住屋環境狹窄，傳統大大部的空氣清新機往往令人卻步。Dyson推出的Pure Hot+Cool Link三合一風扇暖風空氣清新機屬桌上型設計，型格得來非常慳位，Fit晒蝸居！另外韓牌Clair亦推出多款迷你空氣清新機，平價入手置於公司桌面，即時趕走污染！



文：Anna 圖：陳鐵剛 模特兒：Kit@Primo



場地提供：Andy Tong Interiors



（查詢：2811 2881）



功能多多 實用之選



屋企細細，家電最好一物多用先至實際。Dyson Pure Hot+Cool Link三合一風扇暖風空氣清新機功能就夠晒多，全年無休淨化空氣之餘，夏天可以做風扇，冬天又可以做暖風機，實用度高。除此之外，更可連接手機遙距操作，並透過手機App全天候監察室內及室外的空氣狀況，就連所在地區的天氣、濕度等資訊都有提供！今代三合一新機更加入香檳金機身顏色，感覺高貴。過濾功能亦全面升級，加強了活性碳顆粒層，對於消除氣味及甲醛等有害氣體更加有效。



Dyson Pure Hot+Cool Link



三合一風扇暖風空氣清新機



售價：$6,480



查詢：2926 2300



的骰可愛 慳電省位



設計呆板的空氣清新機，置於家中感覺格格不入。來自韓國的Clair環保空氣淨化機以圓型設計，加上粉色圓環，令人眼前一亮。而且身形的骰，置於書櫃中亦全無問題。由於機身細小，相對耗電量較低，功率最大僅2.4W，運作一年所需電費亦只是二十多元左右。值得一提是全機只備有空氣淨化功能，機頂位置簡單設有三種強度選擇，屬細小房間之選。



Clair環保空氣淨化機



售價：$1,380



查詢：3700 2021



低調簡約 除塵一流



Clair亦有推出一款全白色的杯型空氣淨化機，功率相對較大，最高可達5.3W。杯型機身較高挑，置於辦公桌上也不覺笨重，感覺時尚低調。其e2F濾網可過濾細至1微米塵埃，拆洗方法亦相對簡單，打開機身將濾網原個抽出即可。而且新機100%由韓國製造，安全及質素均有保證，用得放心。



Clair Wind環保空氣淨化機



售價：$1,680



查詢：3700 2021